Александр Голышев: Двуличный Запад превратил нашу братскую Украину в проект «Антироссия»

17:43, 28 февраля 2022, ПАИ

Двуличный Запад превратил нашу братскую Украину в проект «Антироссия». Такое мнение Псковскому агентству информации высказал первый председатель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) Александр Голышев.

Александр Голышев подчеркнул, что поддерживает решение президента России Владимира Путина о проведении специальной операции в Донбассе.

«Восемь лет назад не была поставлена точка в этом вопросе. Двуличный Запад воспользовался этой ситуацией и превратил нашу братскую Украину в проект «Антироссия». Восемь лет они не замечали, как фашизм поднимает голову, как убивают русских людей. Поэтому решение президента России о проведении этой операции правильное и оправданное, – сказал Александр Голышев. – Эта операция спасёт Украину от превращения её Западом в спусковой крючок начала Третей мировой войны. Скорее всего, операция достаточно быстро завершится. И в очередной раз Россия спасёт всех от мировой войны».

Напомним, что президент России Владимир Путин 21 февраля в ответ на обращения Донецкой и Луганской народных республик с просьбой признать их суверенитет подписал соответствующие указы, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.