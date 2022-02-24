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Владимир Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе

Фото: сайт президента России

Президент России Владимир Путин заявил о проведении в Донбассе специальной военной операции с целью защиты мирного населения. Видеообращение к россиянам опубликовано на сайте президента РФ. 

Глава государства отметил, что после обращения республик Донбасса к России за помощью, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, он принял решение «о проведении специальной военной операции».

«Наши действия это самозащита от создаваемых нам угроз и от еще большей беды, чем та, что происходит сегодня. Как бы тяжело ни было, прошу понять это и призываю к взаимодействию, чтобы как можно скорее перевернуть эту трагическую страницу и вместе двигаться вперед. Никому не позволять вмешиваться в наши дела, в наши отношения, а выстраивать их самостоятельно – так, чтобы это создавало необходимые условия для преодоления всех проблем и, несмотря на наличие государственных границ, укрепляло бы нас изнутри как единое целое», – сказал президент России.

Он добавил, что все украинские военнослужащие, отказавшиеся выполнять преступные приказы Киева, сложив оружие, смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий. «Призываю вас немедленно сложить оружие и идти домой. Поясню: все военнослужащие украинской армии, которые выполнят это требование, смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семьям», – подчеркнул  Путин. 

Владимир Путин отметил, что действия России связаны не с ущемлением интересов Украины, а с защитой самой себя от «тех, кто взял Украину в заложники».

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