Роспотребнадзор обновил методические рекомендации по профилактике COVID-19
Роспотребнадзор обновил методические рекомендации по профилактике COVID-19 в связи со снижением заболеваемости, сообщает ТАСС.
В новых методических рекомендациях по профилактике коронавирусной инфекции рекомендуют сохранить обязательное ношение масок в помещениях и усиленную дезинфекцию. Как объяснили в ведомстве, эти рекомендации актуальны для текущей эпидемиологической ситуации и подготовлены с учетом мнения ученых и опыта других стран.
Ранее сообщалось, что по итогам последней недели показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией на территории России снизился на 27,6%.
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