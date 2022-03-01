Роспотребнадзор обновил методические рекомендации по профилактике COVID-19

11:24, 01 марта 2022, ПАИ

Роспотребнадзор обновил методические рекомендации по профилактике COVID-19 в связи со снижением заболеваемости, сообщает ТАСС.

В новых методических рекомендациях по профилактике коронавирусной инфекции рекомендуют сохранить обязательное ношение масок в помещениях и усиленную дезинфекцию. Как объяснили в ведомстве, эти рекомендации актуальны для текущей эпидемиологической ситуации и подготовлены с учетом мнения ученых и опыта других стран.

Ранее сообщалось, что по итогам последней недели показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией на территории России снизился на 27,6%.