Михаил Ведерников вместе с псковичами почтил память бойцов 6-й роты

12:07, 01 марта 2022, ПАИ

Траурные мероприятия, посвященные 22-й годовщине подвига 6-й роты 104-го парашютно-десантного полка 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ, проходят в региональный День памяти, 1 марта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

По уже сложившейся традиции одно из них прошло у памятника «Купол» в Черехе. Почтить память героев-десантников вместе с родственниками павших воинов прибыл губернатор Псковской области Михаил Ведерников. В мероприятии также приняли участие первый зампредседателя Совета Федерации Андрей Турчак, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев, специальный представитель президента Республики Беларусь Владимир Шейман, руководство воздушно-десантных войск и 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.

Память павших воинов собравшиеся почтили минутой молчания. К подножию монумента почетный караул возложил гирлянду воинской славы, Михаил Ведерников вместе с участниками памятного митинга — цветы. Завершил мероприятие торжественный марш воинов Псковского гарнизона.

Затем в часовне Георгия Победоносца, расположенной на территории 104-го полка, была отслужена поименная лития.

Сегодня в каждом муниципальном образовании Псковской области проходят памятные мероприятия, посвященные подвигу легендарной 6-й роты 104-го парашютно-десантного полка 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ. Ранее в этот день в Пскове состоялось траурное мероприятие на кладбище «Орлецы», где покоятся воины-десантники 6-й роты.

6-я рота под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина погибла в неравном бою 1 марта 2000 года на высоте 776 в Аргунском ущелье Чечни во время контртеррористической операции, сдерживая натиск двух тысяч боевиков. Из 90 десантников выжить удалось только шести. За проявленный героизм 22-м военнослужащим было присвоено звание Героя России, 69 солдат и офицеров награждены орденами Мужества, 63 из них — посмертно.