В Пскове ищут дом для спаниеля, у которого умер хозяин

07:58, 03 марта 2022, ПАИ

В Пскове ищут дом для спаниеля Леона, у которого умер хозяин. Об этом сообщает основатель зоотакси Мария Миронова на своей странице «ВКонтакте».

Собака осталась с пожилой женщиной, которой более 80 лет. «Бабушке с ним не справиться, ведь ему всего 7 лет, парень умный, сообразительный, активный, как и все кокеры. Он любил уезжать со своим хозяином на дачу, бегать на речку и гонять там уток. Парню очень нужен дом», - отметила Мария Миронова.

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