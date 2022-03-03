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Спорт

Решение об отстранении российских паралимпийцев призвали оспорить

 

Депутат Госдумы призвал оспорить в суде решение об отстранении российских паралимпийцев. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в беседе с ТАСС.

Также он выразил мнение, что решение было принято из-за давления на комитет из-за ухода спонсоров.

«И они этого давления на выдержали. Политизация спорта дошла дальше некуда», - прокомментировал ситуацию депутат.

Ранее сообщалось, что Международный паралимпийский комитет запретил российским спортсменам участвовать в Паралимпиаде несмотря на то, что 2 марта Международный паралимпийский комитет допустил участие в Паралимпийских играх российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе. Сообщалось, что награды не будут учитываться в неофициальном медальном зачете Игр.

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Решение об отстранении российских паралимпийцев призвали оспорить

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