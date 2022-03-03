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Встреча на «Седьмом небе». Псковичи назвали оригинальные подарки к 8 Марта

Каждый понедельник и среду на радиостанции «Седьмое небо» в эфир выходит программа «Место встречи». На протяжении двух часов ведущие общаются на различные темы, дарят позитив и разыгрывают подарки. Один из способов забрать приз – интерактив. В эфире озвучивается тема, а слушатели присылают свои мысли в чаты.

Слушатели предложили массу подарков, которые помогут порадовать прекрасных дам в Международный женский день. Предлагаем вашему вниманию топ самых оригинальных из них:
 

1. Билеты на концерт Билана.

2. Лечение у стоматолога.

3. Сертификат на фотосессию.

4. Дать денег и освободить от домашних хлопот.

5. День спа-процедур.

6. Вино, патчи и компания подруг.

7. Прибить тот гвоздь, о котором тебя просят уже второй год.

8. Собрать и разобрать все носки.

9. Подарить «себя».

10. Подарить 100 долларов и 100 евро.

Своими мыслями и предложениями псковичи делятся каждый понедельник и среду на волне 107.1FM. Присоединяйтесь! Слушайте, пишите, звоните и получайте подарки. Самые оригинальные ответы будем публиковать в нашем топе. До встречи на нашем сайте и радио «Седьмое небо»!

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