Пьяный мужчина напал на сотрудников скорой помощи в Плюсском районе

13:39, 03 марта 2022, ПАИ

Ночью в деревне Гривцево Плюсского района пьяный мужчина напал с ножом на прибывших по вызову сотрудников скорой помощи. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в газете «Плюсский край».

По имеющейся информации, бригада скорой помощи приехала к женщине на вызов. На месте вызова все были в состоянии алкогольного опьянения. Фельдшер попросила сожителя подвинуться, так как он мешал оказывать помощь женщине, на что он выхватил нож и попытался нанести себе увечья, а затем стал кидаться с ножом на фельдшеров.

Удалось вызвать сотрудников полиции, нападавшего отправили в отдел и написали на него заявление. Медицинские работники не пострадали.

Напомним, что 16 ноября пьяный пскович избил водителя приехавшей на вызов скорой помощи.