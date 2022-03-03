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Происшествия

Пьяный мужчина напал на сотрудников скорой помощи в Плюсском районе

Ночью в деревне Гривцево Плюсского района пьяный мужчина напал с ножом на прибывших по вызову сотрудников скорой помощи. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в газете «Плюсский край».

По имеющейся информации, бригада скорой помощи приехала к женщине на вызов. На месте вызова все были в состоянии алкогольного опьянения. Фельдшер попросила сожителя подвинуться, так как он мешал оказывать помощь женщине, на что он выхватил нож и попытался нанести себе увечья, а затем стал кидаться с ножом на фельдшеров.

Удалось вызвать сотрудников полиции, нападавшего отправили в отдел и написали на него заявление. Медицинские работники не пострадали.

Напомним, что 16 ноября пьяный пскович избил водителя приехавшей на вызов скорой помощи.

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