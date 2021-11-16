Пьяный пскович избил водителя приехавшей на вызов скорой помощи

18:15, 16 ноября 2021, ПАИ

16 ноября в Пскове сотрудники полиции задержали 20-летнего молодого человека, который подозревается в избиении водителя скорой помощи. Пострадавший был госпитализирован с различными травмами. В настоящее время проводится проверка по данному факту и назначены судебно-медицинские исследования, сообщила пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Корреспонденту Псковского агентства информации удалось связаться с очевидцем происшествия, фельдшером, которая выезжала вместе с пострадавшим на вызов.

«16 ноября в диспетчерскую службу скорой помощи примерно в час ночи поступил вызов о том, что девушке стало плохо в одном из дворов в районе ТЦ «Гулливер». Спустя 10 минут мы были на месте. Пока мы ехали, диспетчер единой службы нам перезвонила и сообщила, что рядом с девушкой находиться ее парень с признаками алкогольного опьянения», - рассказала врач скорой помощи.

По словам фельдшера скорой помощи, 19-летняя девушка жаловалась на боли в животе. Когда она начала проводить первичный осмотр пациентки, 20-летний пьяный молодой человек начал в приказном тоне командовать врачу, что ей нужно делать и был агрессивен по отношению к фельдшеру.

Водитель кареты скорой помощи, вышел из автомобиля, чтобы проверить все ли в порядке, но пьяный мужчина накинулся на него с кулаками.

«Молодой человек, увидев, что подходит мужчина, накинулся на него. Началась драка. Через несколько минут приехала полиция и забрала его. Потом стало известно, что девушка тоже выпила. У водителя возможно сотрясение, гематома под глазом и, как оказалось после рентгена, него перелом грудины», - рассказала женщина.

Главный врач станции скорой медицинской помощи в Пскове Денис Сачков в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации рассказал, что сейчас станция скорой помощи работает на износ.

«Скорая помощь выполняет по пять тысяч вызовов в неделю по всей области. Бригады работают на износ, порой даже не заезжают на подстанцию в Великих Луках или в Пскове. Пробеги бригады за сутки до 1000 километров», - отметил Денис Сачков.

В Псковской области всего 75 бригад скорой помощи, в Пскове их - 15 и каждый больничный, взятый работником скорой значительно влияет на своевременное оказание медицинской помощи. После произошедшей ситуации действующих бригад осталось 14.

«Бывают случаи, когда люди заболевают, это сразу минус одна, две, три бригады по области. В Пскове всего у нас работает 15 бригад и каждая выбывшая бригада — не вовремя полученная медицинская помощь», - комментирует ситуацию главврач станции скорой медицинской помощи.

Также он рассказал, что сотрудники скорой помощи часто сталкиваются с хамским поведением в свою сторону, особенно сотрудники диспетчерской службы. Очень часто вызывающие считают вопросы, которые задает диспетчер неправильными или неуместными. Сачков обращает внимание псковичей на то, что существует регламент по которому сотрудники диспетчерской службы обязаны спросить ровно столько, сколько они обязаны передать бригаде скорой помощи для своевременного и правильного оказания помощи, а также для того, чтобы карета скорой помощи точно знала куда ехать.

«Нападения на сотрудников скорой помощи редки, в отличие от хамского поведения. Случаются примерно раз в полгода, раз в четыре месяца такое случается», - резюмировал Денис Сачков.

Ежедневно машины скорой помощи Псковской области совершают 750 вызовов, в Пскове на каждую бригаду приходится около 20 пациентов за сутки. В пандемию коронавируса экстренная служба работает на пределе своих возможностей. Подробнее здесь.