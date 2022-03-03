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Общество

IKEA приостанавливает деятельность в России

IKEA приостанавливает деятельность в России и Белоруссии. 

 

Новость дополняется. 

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