Общество IKEA приостанавливает деятельность в России 14:10, 03 марта 2022, ПАИ IKEA приостанавливает деятельность в России и Белоруссии. Новость дополняется. Получить код для блога Версия для печати Комментарии: 0 Обсудить >>> ПАИ в Telegram Опросы Празднуете ли вы Масленицу? Да! Делаю всё согласно традициямДа. Пеку блины, зову гостейСложно сказать. По настроениюНет. Не интересноЭто языческий праздник. Отмечать неправильно Проголосовать >>> <iframe width="100%" height="500" src="//informpskov.ru/embed/381926" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 03 марта 2022 Продукция Пыталовского мясокомбината известна по всей России 03 марта 2022 «ВКонтакте» фиксирует резкий всплеск активности аудитории 03 марта 2022 Более 93 тысяч человек заболели коронавирусом в России за сутки 03 марта 2022 ЕР совместно с правительством разрабатывает меры поддержки бизнеса в условиях санкций 03 марта 2022 Инструкция: как псковичам получить QR-код по антителам 03 марта 2022 Песков опроверг слухи о введении в России военного положения 03 марта 2022 Больше 12 километров дорог в Пыталово требуют ремонта 03 марта 2022 Как теперь попасть из Псковской области в Латвию Муслим Камалов