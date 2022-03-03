Полиция может возбудить уголовное дело за нападение на сотрудников скорой помощи в Плюсском районе

14:36, 03 марта 2022, ПАИ

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении мужчины, напавшего на сотрудников скорой помощи в Плюсском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

«В полицию поступило сообщение, что на вызов в деревне Гривцево Плюсского района прибыла бригада скорой помощи. На месте находился мужчина в состоянии алкогольного опьянения, который вел себя неадекватно. На данный момент гражданин задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», - сообщил начальник отделения информации и общественных связей УМВД России по Псковской области Алексей Баранов.

Напомним, что ночью 3 марта пьяный мужчина напал с ножом на прибывших по вызову сотрудников скорой помощи. Сначала мужчина пытался нанести себе повреждения, а затем кидался на фельдшеров.