8 Марта в Псковской области ожидается солнечная погода
В Международный женский день самыми солнечными в Европейской России будут регионы Северо-Запада России. В Псковской области ожидается -4…-9 градусов, сообщает центр «Фобос».
8 марта на Северо-Западе обоснуется погожий скандинавский антициклон с центром над Карелией. Произойдёт традиционный возврат мартовских холодов.
Ранее сообщалось, какой будет первая неделя весны в Псковской области. В преддверии 8 Марта циклон принесёт в регион осадки в виде снега и мокрого снега. В праздничный день предварительно прогнозируется солнечная погода.
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