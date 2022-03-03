8 Марта в Псковской области ожидается солнечная погода

23:58, 03 марта 2022, ПАИ

В Международный женский день самыми солнечными в Европейской России будут регионы Северо-Запада России. В Псковской области ожидается -4…-9 градусов, сообщает центр «Фобос».

8 марта на Северо-Западе обоснуется погожий скандинавский антициклон с центром над Карелией. Произойдёт традиционный возврат мартовских холодов.

Ранее сообщалось, какой будет первая неделя весны в Псковской области. В преддверии 8 Марта циклон принесёт в регион осадки в виде снега и мокрого снега. В праздничный день предварительно прогнозируется солнечная погода.