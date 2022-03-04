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Общество

Режим работы общественного транспорта в Псковской области изменится с 4 марта

В Псковской области с 4 по 8 марта изменится режим работы общественного транспорта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе «Псковпассажиравтотранса».

1. Городские перевозки

05.03.22 г. - по расписаниям рабочего дня;

С 06.03 по 08.03.22 г. - по расписаниям выходного дня.

2. Садоводческие товарищества

06.03.22 г. движение автобусов на садоводческие товарищества осуществляется по действующему расписанию на зимний период (по субботе).

3. Пригородные перевозки

04.03.22 г. - по расписаниям пятницы, за исключением маршрутов

№ 104 «Псков – Красные пруды» до Кирово рейс на 19:30, № 318 «Псков – Середка», № 318А «Середка – Балсово», движение автобусов по которым закрыто.

Движение автобусов по маршрутам № 124 «Палкино – Гоглово» и  № 123 «Палкино – Локно – Псков» будет осуществляться по расписанию четверга;

04.03 и 07.03.22 г. будет организовано движение автобусов по маршрутам

№ 126 «Рокоссовского – Старый Изборск» и № 106 «Старый Изборск – Лавры»;

05.03.22 г. движение осуществляется по расписаниям пятницы (учебные дни);

06.03.22 г. по расписаниям субботы (каникулярные дни);

07.03.22 г. по расписаниям субботы (каникулярные дни), за исключением маршрутов № 105 «Псков – Назимово Хрячова Гора», № 213 «Псков – Гверздонь ч/з Верхолино», № 214 «Псков – Гверздонь ч/з Середку», №123 «Палкино – Локно – Псков», № 145 «Палкино – Качаново» и № 145А «Палкино – Родовое – Качаново», движение автобусов по которым закрыто.

08.03.22 г. движение осуществляется по расписаниям воскресенья.

09.03.22 г. движение автобусов будет осуществляться по расписаниям среды (учебные дни).

4. Междугородние перевозки

04.03.22 г. - по расписаниям четверга.

05.03.22 г. - по расписаниям пятницы. Будет организовано движение автобуса по м-ту № 516 «Псков – Самолва».

06.03.22 г. - по расписаниям субботы. Будет организовано движение автобуса по м-ту № 522 «Псков – Навережье».

07.03.22 г. - по расписаниям субботы.

08.03.22 г. - по расписаниям воскресенья. Будет организовано движение автобуса по м-ту № 516 «Псков – Самолва», № 522 «Псков– Навережье».

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