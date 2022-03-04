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Общество

Утверждены новые перечни специальностей высшего образования

Министерство образования и науки Российской Федерации утвердило перечни специальностей и направлений подготовки высшего образования, которые вступят в силу 1 сентября 2024 года. Приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В образовательные программы введены новые области образования, укрупнены группы специальностей и направлений подготовки. Также введены новые специальности и направления подготовки: «Фундаментальная, прикладная и синтетическая биология», «Медицинская микробиология», «Системы искусственного интеллекта» и т. д. Перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования последний раз обновлялся в 2013 году. 

«Создание новых перечней обусловлено требованиями экономики, которая трансформируется высокими темпами. Современный мир перешел на другой технологический уклад, когда каждый год появляются новые виды деятельности, специальности, рабочие места. Например, стремительно развиваются IT-отрасль, науки о жизни, робототехника и так далее», – прокомментировал документ глава Минобрнауки Валерий Фальков. 

Он отметил, что последний раз действующие перечни утверждались около 10 лет назад и, очевидно, отстали от современных запросов экономики и рынка труда.

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