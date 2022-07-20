День пирожков с малиновым вареньем отмечают 19 июля
19 июля отмечается День пирожков с малиновым вареньем, пишет calend.ru.
Праздник приходится на разгар летнего сезона, когда малина поспевает буквально в каждом саду. Однако малиновое варенье было выбрано в качестве начинки не только по «сезонному» фактору, но и потому, что эту ягоду с давних времен почитал русский народ. Считалось, что малина способствует укреплению и сохранению брака, листья малины оберегают от сглаза беременных женщин, люди ценили её вкус и полезные качества. Малину использовали как целебное средство против простуд, для повышения иммунитета и борьбы со старением.
В честь праздника в ряде российских регионов уже организуются мероприятия, где все желающие могут поделиться вкусными рецептами пирогов и пирожков с малиновым вареньем, поучаствовать в различных тематических конкурсах, лекциях, выставках и мастер-классах.
Напомним, что 16 августа отмечается День малинового варенья.
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