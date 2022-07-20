В Псковском районе продолжают бороться с борщевиком

13:17, 19 июля 2022, ПАИ

В Псковском районе продолжают бороться с борщевиком Сосновского, сообщили Псковскому агентству информации в районной администрации.

Так, была проведена химическая обработка борщевика на территории Тямшанской волости, а также механическая обработка земельных участков в Завеличенской волости.

О том, в каком случае борщевик опасен, читайте здесь.