Псков накрыла магнитная буря

16:15, 19 июля 2022, ПАИ

Псков утром 19 июля накрыла магнитная буря, сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Возмущения в магнитосфере начались около шести часов утра. А между девятью часами утра и полуднем достигли уровня слабой магнитной бури, после чего буря пошла на спад. На данный момент магнитное поле Земли также возмущено.

Солнечная буря может создать проблемы в приёме GPS и радиосигналов – в итоге многие гаджеты сегодня могут выйти из строя. Мощный выброс на Солнце может спровоцировать и северное сияние в разных уголках планеты.