Псков накрыла магнитная буря
Псков утром 19 июля накрыла магнитная буря, сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Возмущения в магнитосфере начались около шести часов утра. А между девятью часами утра и полуднем достигли уровня слабой магнитной бури, после чего буря пошла на спад. На данный момент магнитное поле Земли также возмущено.
Солнечная буря может создать проблемы в приёме GPS и радиосигналов – в итоге многие гаджеты сегодня могут выйти из строя. Мощный выброс на Солнце может спровоцировать и северное сияние в разных уголках планеты.
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