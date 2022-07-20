Солнечная буря надвигается на Землю

15:32, 19 июля 2022, ПАИ

Сегодня, 19 июля, на Землю обрушится солнечная буря, пишет газета «Известия».

Солнечная буря может создать проблемы в приёме GPS и радиосигналов – в итоге многие гаджеты сегодня могут выйти из строя.

Мощный выброс на Солнце может спровоцировать и северное сияние в разных уголках планеты.