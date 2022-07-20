В России к осени могут заблокировать Youtube

21:30, 19 июля 2022, ПАИ

В России видеохостинг YouTube может быть заблокирован к осени, заявил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), президент исследовательской и технологической компании «Крибрум» Игорь Ашманов, сообщает «Москва24».

По его словам, это произойдет, когда появится замена среди отечественных сервисов.

«Вот только что его владельца оштрафовали в очередной раз за то, что он не удаляет (запрещенный. – прим. ред.) контент. Это когда-нибудь кончится. Я думаю, это кончится к осени, когда и Rutube нормально заработает, видео «ВКонтакте» станет более или менее самостоятельным хостингом», – заявил член СПЧ.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев отмечал, что российские власти не планируют закрывать YouTube. «Мы не планируем закрытие YouTube, напомнили «Ведомости». Прежде всего, когда мы что-то ограничиваем, мы должны четко понимать, что наши пользователи не страдают», – сообщал он. После чего генеральный директор видеосервиса Сьюзан Воджицки сказала, что у YouTube также нет планов уходить с российского рынка.

В апреле замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиями и связи Антон Горелкин сообщил, что блокировка YouТube может произойти в ближайшее время, если видеохостинг не выполнит требования Роскомнадзора. Претензии РКН к платформе заключались в систематической блокировке каналов российских СМИ, общественных деятелей, развлекательных и информационно-аналитических ресурсов. Тогда YouTube ограничил доступ в том числе к аккаунтам RT, «России 24», Sputnik, «Звезды», РБК и НТВ.

Накануне Мировой суд Таганского района столицы оштрафовал Google более чем на 21 миллиард рублей за повторное неудаление запрещенных данных.

22 июня Роскомнадзор составил административный протокол в отношении Google за повторное неудаление запрещенных материалов. Тогда в отношении компании составили протокол по части 5 статьи 13.41 Кодекса об административных правонарушениях. На конец июня неудаленными оставались свыше 7 тысяч противоправных материалов.

