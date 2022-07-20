Специалисты подняли со дна Чудского озера ещё несколько осколков Вороньего камня

13:29, 20 июля 2022, ПАИ

Специалисты РОФ «Братский корпус Святителя Николая Чудотворца» подняли со дна Чудского озера ещё несколько осколков летописного Вороньего камня и фрагменты девонского песчаника, который советские учёные ошибочно принимали за каменную кладку, сообщил Псковскому агентству информации специалист по связям с общественностью ЗАО «СММ».

Первая экспедиция, направленная на установление места Ледового побоища, проходила с 1959 по 1963 год под руководством военного историка Георгия Караева. Обнаружив под водой ровную стену, водолазы Караева приняли её за средневековую каменную кладку некого укрепления. Так как техника тех лет не позволяла сфотографировать подводные объекты, кладка была зарисована карандашом на кусках фанеры. Это открытие попало в большинство отечественных учебников истории и не подвергалось критическому осмыслению, пока в 2019 году не началась экспедиция «Братского корпуса Святителя Николая Чудотворца».

В ходе первых двух этапов экспедиции «Братского корпуса», в 2019 и 2021 годах, было доказано, что так называемая «каменная кладка» – это естественный подъём девонского песчаника, а само Ледовое побоище разворачивалось на пять километров южнее. Там, где вместо озера 800 лет назад была суша и стоял упоминаемый в летописи гранитный Вороний камень.

Камень был взорван в 1920-е, как мешающий судоходству, но сохранилось множество его осколков, разбросанных на территории 4000 квадратных метров. И в 2019, и в 2021 году водолазы поднимали части камня и куски песчаника, но вскоре стало очевидно, что для комплексного изучения необходимо больше фрагментов.

Третий этап экспедиции стартовал в мае 2022 года, когда вода в озере была наиболее прозрачной. Выиграв грант от Президентского фонда культурных инициатив, специалисты «Братского корпуса» приобрели подводный дрон Chasing M2, прикрепили к нему две видеокамеры GoPro, фотоаппарат Sony Alpha A6500 в подводном боксе и обследовали территорию, по которой разбросаны осколки Вороньего камня.

После изучения всего пласта материалов специалисты снова выехали на озеро. Водолазы подняли ещё несколько образцов камня, а также куски девонского песчаника. Все образцы были доставлены в Санкт-Петербург и детально сфотографированы. На основе снимков в ближайшее время будут изготовлены фотограмметрия и 3D-модель, затем они будут переданы в музей-диораму «Ледовое побоище», который сейчас строится на берегу Чудского озера недалеко от деревни Самолва.