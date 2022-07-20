Псковские зоозащитники просят помочь оплатить лечение больных животных

13:38, 20 июля 2022, ПАИ

Зоозащитники просят псковичей помочь заболевшему щенку по кличке Ника. Призыв о помощи они опубликовали в группе приюта АНЗО «ШАНС» в соцсети «ВКонтакте».

«Плохо нашей Нике! Температура 40°С, неоднократная рвота. Боимся непроходимости! Срочно едем в ветклинику. Денег нет, оплачивать прием, а тем более стационар нечем», — пишут сотрудники приюта.

Они отметили, что параллельно они копят деньги на компьютерную томографию в Санкт-Петербурге для Дейзи, у которой начали разрушаться суставы на лапах.

Подробную информацию и реквизиты для оказания помощи можно узнать в группе приюта «Шанс» в соцсети «ВКонтакте» (https://vk.com/shanszoopskov).