Об угрозе массового голода в мире предупредили в ООН

13:56, 20 июля 2022, ПАИ

Игнорирование кризиса продовольствия может обернуться для мирового сообщества массовым голодом, неконтролируемой миграцией и политической дестабилизацией. Об этом заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли, пишет газета «Известия».

По его мнению, беспрецедентный кризис уже развивается, и в следующем году обстановка может усугубиться. Он отметил, что страны будут испытывать трудности из-за роста цен на продукты в ближайшие 12 месяцев, и такая ситуация может спровоцировать дефицит продовольствия.

По данным ООН, число тех, кто сталкивается с острой нехваткой продовольствия, с 2019 года резко увеличилось – с 135 млн до 345 млн человек. 2022 год назван годом беспрецедентного голода.