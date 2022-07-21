Псковичи познакомятся с социально ориентированными НКО и направлениями их работы

17:04, 21 июля 2022, ПАИ

Псковичи познакомятся с социально ориентированными некоммерческими организациями. Как сообщили Псковскому агентству информации в АНО «Центр сопровождения НКО Псковской области», на фестивале «День открытых дверей НКО» представители некоммерческого сектора Пскова расскажут о своих услугах и направлениях работы.

В частности, НКО оказывают услуги в сферах дополнительного образования, экологического просвещения и зоозащиты, соцзащиты, культуры, спорта и ЗОЖ, помогают людям с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, псковские НКО оказывают консультационные услуги.

Организаторы также приглашают псковские НКО принять участие в фестивале. Для этого необходимо заполнить форму, выбрать направление, в котором работает ваша организация, а также указать, как будет представлена организация.

Фестиваль «День открытых дверей НКО» - пространство для диалога граждан и некоммерческих организаций. Мероприятие пройдет 27 августа на территории Детского парка в Пскове.