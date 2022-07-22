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Общество

Учащихся ПсковГУ приглашают принять участие в создании портрета студента 2022 года

В преддверии нового учебного года платформа «Россия – страна возможностей» проводит опрос, чтобы выявить портрет студента 2022 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Чего не хватает студентам в обучении? Где хотят работать студенты и на какую зарплату они рассчитывают? Чем запомнилась студенческая жизнь? На эти и другие вопросы отвечают студенты российских вузов.

«Сделай свой вклад в будущее – участвуй в опросе и расскажи о своём студенчестве, поделись впечатлениями от учёбы и планами на жизнь. Данные исследования помогут подготовить новые инициативы для молодёжи, образовательные активности и полезный контент. Принять участие может любой желающий, это анонимно и займет несколько минут», – отметили в пресс-службе.

Опрос можно пройти до 5 августа здесь.

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