Анастасия Повторейко пожелала участникам «На рубежах Пскова» получить интерактивный урок истории

10:34, 22 июля 2022, ПАИ

Главный врач ГБУЗ ПО "Псковская областная инфекционная клиническая больница", депутат ПОСД Анастасия Повторейко пожелала участникам «На рубежах Пскова» и юным псковичам хорошо провести время на фестивале, получить интерактивный урок истории и получить заряд доброго патриотизма.

Она также отметила, что город Псков продолжает удивлять крупномасштабными фестивалями и на этот раз — исторической реконструкцией и чествованием героев-партизан в рамках проекта «Чтобы помнили. Второй фронт Пскова». Конкретика дат проведения фестиваля относится к годовщине освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков - 23 июля. В честь данного исторического факта в Пскове названа одна из улиц старой части областной столицы.

«В России традиции праздновать даты и события Великой Отечественной войны не просто закреплены законодательно и заложены в наши сердца, но и имеют прикладное значение. То есть, это ещё и интересно всем: сегодняшним взрослым, которые ещё и не родились в годы войны, а также сегодняшним детям. Поэтому предстоящий военно-исторический фестиваль должен пройти с большим откликом у жителей Псковщины», - добавила Анастасия Повторейко.

Как рассказала Анастасия Повторейко, для тех, чья семья многими поколениями жила в Псковской области, грант Федерального агентства по делам молодежи на проведение мероприятий по сохранению исторической памяти на территории региона — большая честь.

Напомним, что одним из зрелищных и красочных мероприятий Дня города станет военно-исторический фестиваль «На рубежах Пскова», который начнет свою работу уже 22 июля на стадионе «Электрон». Псковичей ждет полевая почта, военное детство, медсанбат и многое другое.

Куда еще можно сходить 22 июля — смотрите здесь. Добавим, что со всей информацией о праздновании Дня города Пскова, а также с фото- и видеоматериалами можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.