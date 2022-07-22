Куда сходить в Пскове в преддверии Дня города 22 июля

09:38, 22 июля 2022, ПАИ

23 июля в Пскове состоится грандиозный праздник — День города. О том, куда псковичам можно сходить и что посмотреть уже сегодня, 22 июля, подготовило Псковское агентство информации.

С 20 июля по 7 августа в Финском парке будут работать около 28 аттракционов. Четыре из них привезет чешский луна-парк. Местные предприниматели поставят батуты, тарзанки, карусели, тиры. В выходные дни детей ждут аниматоры и шоу мыльных пузырей.

10:00 – 13:00. Торжественные митинги. Автопоезд по местам боевой славы к памятным знакам и массовым захоронениям воинов на территории города Пскова (сбор участников у памятного знака «Первым жертвам фашистской оккупации Пскова в 1941 году на пл. Ленина);

16:00 – 17:00. Торжественный ритуал возложения гирлянды воинской славы и цветов к памятной стеле «Город воинской славы» (площадь Победы, стела воинской славы);

17.00-19.00 Фестиваль красок ColorFest в Дендропарке. «Самый яркий Фестиваль лета – танцы, море красок и любимая музыка», — обещают организаторы.

16:00 – 22:00. Военно-исторический фестиваль «Чтобы помнили. Второй фронт Пскова». На стадионе «Электрон» с 22 июля будут работать патриотические интерактивные площадки: полевая почта, военное детство, медсанбат и другие.

19:00 – 21:00. Гала-концерт участников проекта «Битва талантов» (Зеленый театр). Зрителей ждут выступления талантливых танцоров и певцов. В программе также новые спортивные и экспериментальные номера. Вход свободный.

20:00. На Летней сцене в парке Cтроителей в Пскове выступит Молодёжный театр «Гротеск». Артисты приготовили театрализованную концертную программу. Вход свободный.

21.00 — 22:00. Фестиваль водных фонариков на «Золотой набережной». «Сотни фонариков желаний под завораживающие мелодии исполнят самые сокровенные мечты», — анонс. В программе огненно-пиротехническое шоу, вокал, скрипка и саксофон. Организаторы советуют начать запускать фонарики с наступлением темноты, ближе к концу мероприятия (к 22.00).

23:00 – 00:00. Фестиваль «Цвет Белой стены» (во дворе Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина, улица Пушкина, 13).

Добавим, что со всей информацией о праздновании Дня города Пскова, а также с фото- и видеоматериалами можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.