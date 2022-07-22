Псковские журналисты разрисовали пианино возле редакции ПАИ

17:13, 22 июля 2022, ПАИ

Сотрудники медиахолдинга и Псковского агентства информации разрисовали пианино, которое стояло в Финском парке после эногастроярмарки, и вдохнули в него новую жизнь. Теперь у инструмента появилось лицо и руки, которые обнимают всех желающих поиграть.

Журналисты написали тексты из песен, оставили маленькие пожелания для псковичей и гостей города, а также украсили музыкальный инструмент цветами, котами и барашками. Сделать инструмент особенным помогли псковские художники Александр Бушуев и Александр Николаев. Каждый желающий может сыграть на обновленном пианино, которое теперь располагается по адресу Ленина, 6а. О том, как проходило «очеловечивание» пианино - смотрите в нашем фоторепортаже.

Напомним, что 21 июля пианино обрело новую прописку, теперь оно стоит возле редакции ПАИ. Сотрудники медиахолдинга уже проверили инструмент - он работает и находится в отличном состоянии.