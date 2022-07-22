Пианино с эногастроярмарки «Виноград» приобрело новую прописку
Многие псковичи переживали в социальных сетях за судьбу ярко-красного пианино, которое было поставлено в Финском парке во время проведения эногастроярмарки «Виноград» в Пскове. Неравнодушные жители публиковали фотографии, как инструмент мокнет под дождями.
22 июля пианино обрело новую прописку, теперь оно стоит возле редакции ПАИ на улице Ленина, 6а. Сотрудники Медиахолдинга уже проверили инструмент - он работает и находится в отличном состоянии.
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