Открытый Чемпионат Псковской области по кабельному вейкборду пройдёт 30 июля

15:22, 25 июля 2022, ПАИ

30 июля в Пскове пройдёт открытый чемпионат по кабельному вейкборду, пишет официальный Telegram-канал региона.

Мероприятие пройдёт на улице Яна Райниса, 41б. 31 июля состоится джибб-контест.

Для зрителей выступят лучшие диджеи города, а также можно будет приобрести выпечку, кофе, цветы и многое другое. Главный приз чемпионата – 300 тысяч ярублей.

Подробнее о мероприятиях можно прочитать здесь https://vk.com/pskovwp.