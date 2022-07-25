Открытый Чемпионат Псковской области по кабельному вейкборду пройдёт 30 июля
30 июля в Пскове пройдёт открытый чемпионат по кабельному вейкборду, пишет официальный Telegram-канал региона.
Мероприятие пройдёт на улице Яна Райниса, 41б. 31 июля состоится джибб-контест.
Для зрителей выступят лучшие диджеи города, а также можно будет приобрести выпечку, кофе, цветы и многое другое. Главный приз чемпионата – 300 тысяч ярублей.
Подробнее о мероприятиях можно прочитать здесь https://vk.com/pskovwp.
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