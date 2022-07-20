В Пскове вейкбордисты поборются за приз в 300 тыс. руб.

19:23, 19 июля 2022, ПАИ

С 29-го по 31-е июля 2022 года в Пскове пройдет региональный чемпионат по кабельному вейкборду. Восьмой год подряд молодые люди будут показывать свои силы в экстремальном виде спорта, который совмещает в себе воднолыжный слалом, акробатику и прыжки. С организатором чемпионата по телефону побеседовала корреспондент ПАИ. Павел Герасенков подметил, что к проведению спортивного мероприятия уже все готово. Около 20 вейкбордистов подали заявки на участие.

Также организатор отметил, что большинство участников подают заявки непосредственно перед началом чемпионата и их число может вырасти в два – три раза.

В соревнованиях примут участие спортсмены из разных городов России, таких как Псков, Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Карелия и Тверь.

Трассы готовы ещё с открытия сезона и многие приезжие и местные вейкбордисты уже тренируются. Как сообщили организаторы, на чемпионате будут работать лучшие диджеи города и организуют точки питания.

Главный приз чемпионата – 300 тыс. рублей.



Чемпионат будет проходить по адресу Псков, Яна Райнеса 41б, на реке Мирожка.