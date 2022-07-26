День дяди и тети празднуют 26 июля

08:40, 26 июля 2022, ПАИ

26 июля ежегодно отмечается День дяди и тёти, пишет calend.ru.

История появления праздника неизвестна. В этот день предлагается не забывать о своих дядях и тётях, позвонить им по телефону, поздравить и сказать тёплые слова и пожелания.

Родственные связи традиционно сильны у народов Востока. Народы Африки, Азии и Ближнего Востока называют тетями и дядями всех представителей старшего поколения, которые являются ровесниками их родителей.

На Руси дядьками именовали воспитателей мальчиков, обучавших представителей дворянского сословия грамоте, молитвам, патриотизму, приучавших к дисциплине и выносливости. Аналогичное уважительное обращение без наличия родственных связей встречается в русской литературе к бывалому солдату.

В русской традиции похожее явление наблюдается, когда родители учат говорить младенцев. До определенного возраста дядями и тетями дети называют всех незнакомых им взрослых людей. Так в быту часто обращаются к посторонним людям старшего возраста жители сельской местности.