Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Елена Бибикова рассказала об изменениях в выплате пенсии

С 1 августа 2022 года будет произведена ежегодная корректировка пенсий работающим пенсионерам в беззаявительном порядке. Об этом в интервью «Парламентской газете» рассказала заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, сенатор от Псковской области Елена Бибикова.

Для каждого работающего пенсионера размер надбавки будет индивидуален и зависит от размера зарплаты, с которой уплачены работодателем страховые взносы в пенсионную систему в 2021 году «Важно также, весь прошлый год отработал пенсионер или частично», - добавила сенатор.

Она отметила, что размер увеличения пенсии для работающих пенсионеров зависит от размера пенсионного коэффициента, установленного в год назначения пенсии. При этом, как подчеркнула сенатор, пенсия увеличивается не более чем на три пенсионных коэффициента.

Пенсионерам силовых структур, получающим наряду с военной пенсией страховую часть пенсии по старости по линии Пенсионного фонда и работавшим в течение прошлого года, также будет произведена корректировка страховой части гражданской пенсий.

Елена Бибикова напомнила, что пенсионерам силовых структур в 2022 году пенсии были индексированы дважды: с 1 января (8,6%) и с 1 июня (на 10%).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

26 июля 2022

Правительство РФ расширило список социальных выплат, поступающих на карту «Мир»
26 июля 2022

Ректор ПсковГУ выступит в роли спикера на семинаре-практикуме «Без срока давности»
26 июля 2022

К сентябрю 2022 будет подготовлен проект благоустройства исторической части Пскова

26 июля 2022

Елена Бибикова рассказала об изменениях в выплате пенсии
26 июля 2022

Завершены комплексные научные исследования башни Снетогорского монастыря
26 июля 2022

День без осадков и +29 градусов обещают псковичам сегодня
26 июля 2022

Несколько домов в Пскове останутся без воды 26 июля
26 июля 2022

Учёные: Легкая форма COVID-19 может повлиять на навыки рисования и вождения

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...