Елена Бибикова рассказала об изменениях в выплате пенсии

09:43, 26 июля 2022, ПАИ

С 1 августа 2022 года будет произведена ежегодная корректировка пенсий работающим пенсионерам в беззаявительном порядке. Об этом в интервью «Парламентской газете» рассказала заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, сенатор от Псковской области Елена Бибикова.

Для каждого работающего пенсионера размер надбавки будет индивидуален и зависит от размера зарплаты, с которой уплачены работодателем страховые взносы в пенсионную систему в 2021 году «Важно также, весь прошлый год отработал пенсионер или частично», - добавила сенатор.

Она отметила, что размер увеличения пенсии для работающих пенсионеров зависит от размера пенсионного коэффициента, установленного в год назначения пенсии. При этом, как подчеркнула сенатор, пенсия увеличивается не более чем на три пенсионных коэффициента.

Пенсионерам силовых структур, получающим наряду с военной пенсией страховую часть пенсии по старости по линии Пенсионного фонда и работавшим в течение прошлого года, также будет произведена корректировка страховой части гражданской пенсий.

Елена Бибикова напомнила, что пенсионерам силовых структур в 2022 году пенсии были индексированы дважды: с 1 января (8,6%) и с 1 июня (на 10%).