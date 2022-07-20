Надбавку к пенсии получат россияне с 1 августа

10:25, 19 июля 2022, ПАИ

С 1 августа 2022 года проиндексируют пенсии работающим и неработающим пенсионерам, это порядка 7,3 млн человек. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Пенсионный фонд России.

Работающие пенсионеры, которые получают дополнительные баллы за страховые отчисления, будут получать на 314,07 рубля больше. Это означает, что тем, кто закончил трудовую деятельность в прошлом году, пенсию проиндексируют, а тем, кто раньше, — уже нет. Пенсионеры 80 лет и старше или инвалиды первой группы получат прибавку к страховой пенсии.

Изменения не затронут тех, кто получает социальную и государственную пенсию. Отметим, что индексация будет автоматической, никаких заявлений пенсионерам подавать не нужно. Также проиндексируют военные пенсии.

Больше всего в этом году получат военные пенсионеры. До 1 октября дополнительную надбавку в размере 19,5% получат пенсионеры — бывшие служащие ОВД. С 1 октября 2022 года ветераны Великой Отечественной войны и члены их семьи получат надбавку в размере 15,5%.

Пенсии военным в отставке повышались в 2022 году несколько раз — в январе, внепланово на 9% — в мае, на 10% — с 1 июня, с 1 октября текущее денежное пособие вырастет на 4%.