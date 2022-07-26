Михаил Ведерников встретился с активом Дедовичского района

14:18, 26 июля 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе рабочего выезда в Дедовичский район 26 июля встретился с активом района, передаёт корреспондент газеты «Коммуна».

Губернатор похвалил актив района за слаженную работу и выразил надежду, что команда района и дальше будет работать в том же составе.

Отвечая на вопрос председателя районного Собрания депутатов Бориса Васильева о завершении строительства ФОКОТа, глава региона сказал, что сменился подрядчик. В настоящее время 80 % работ уже завершено, в сентябре строительство должны завершить, а к ноябрю – подготовить всю документацию.

Генеральный директор лесозавода «Судома» Василий Калиниченко попросил о законодательной и финансовой помощи, чтобы расширить возможности экспорта в условиях санкций, а также сохранить рабочие места и само производство. Директор районной библиотеки Лариса Егорова поблагодарила губернатора за поддержку культуры и пригласила его на открытие библиотеки после ремонта и в последующем на открытие филиала здания под музей обороны и блокады Ленинграда.

Глава региона отметил, что в Дедовичский район была привлечена рекордная по сравнению с другими районами сумма – 1,8 млрд рублей. В свою очередь глава района Геннадий Афанасьев поблагодарил губернатора и правительство Псковской области за всестороннюю поддержку, а также свою команду – за неравнодушное отношение к малой родине.