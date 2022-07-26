Ремонт здания под музей обороны и блокады Ленинграда в Дедовичах планируют завершить 31 октября

13:20, 26 июля 2022, ПАИ

В Дедовичах 31 октября планируют завершить капитальный ремонт здания под музей обороны и блокады Ленинграда. Об этом сообщил глава района Геннадий Афанасьев во время совещания с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, который прибыл в район с рабочей поездкой, передаёт корреспондент газеты «Коммуна».

Как пишет официальный Telegram-канал региона, в рамках первого этапа работ проводится демонтаж, замена кровли, полов, окон, устройство сетей водоснабжения и водоотведения. Также администрацией Дедовичского района организован сбор музейных артефактов для наполнения музейной экспозиции.

Ранее сообщалось, что на ремонт здания выделили 6 млн рублей.

Отметим, инициатива создания в центре поселка Дедовичи первого в регионе музея, посвященного партизанскому движению, у жителей муниципалитета возникла одновременно с идеей закрепления в региональном законодательстве почетного звания «Край партизанской славы Псковской области».

Планировалось, что вместе с историей партизанского движения в музее навсегда закрепится память о легендарном продовольственном обозе и подвиге односельчан. Напомним, тогда партизанам на оккупированной территории удалось собрать за две недели 3,5 тысячи пудов хлеба, крупы, мяса и других продуктов, которые на 223 подводах были отправлены в осажденный Ленинград.