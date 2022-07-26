ФОКОТ в Дедовичах планируют сдать к сентябрю
Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в Дедовичх планируют сдать к сентябрю. Сейчас там сделано 80% работ, передаёт корреспондент газеты «Коммуна».
Как пишет официальный Telegram-канал региона, сегодня стройплощадку ФОКОТа в Дедовичах посетил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
На сегодняшний день разработана и согласована дорожная карта на выполнение оставшихся работ – укладку покрытия футбольного поля и резинового покрытия для дорожек, установку трибун, обустройство наружного освещения.
«Надо в самое ближайшее время всё делать», - подчеркнул Михаил Ведерников.
Ранее сообщалось, что ремонт здания под музей обороны и блокады Ленинграда в Дедовичах планируют завершить 31 октября.
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
Ремонт здания под музей обороны и блокады Ленинграда в Дедовичах планируют завершить 31 октября
Более 100 жителей Псковской области посетили встречи в рамках проекта «Вместе против мошенников»
Михаил Ведерников посетил ферму по содержанию крупного рогатого скота в Дедовичском районе
Псковичей приглашают на бесплатный тур по новостройкам с посещением готовых квартир в эту субботу