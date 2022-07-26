ФОКОТ в Дедовичах планируют сдать к сентябрю

13:28, 26 июля 2022, ПАИ

Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в Дедовичх планируют сдать к сентябрю. Сейчас там сделано 80% работ, передаёт корреспондент газеты «Коммуна».

Как пишет официальный Telegram-канал региона, сегодня стройплощадку ФОКОТа в Дедовичах посетил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

На сегодняшний день разработана и согласована дорожная карта на выполнение оставшихся работ – укладку покрытия футбольного поля и резинового покрытия для дорожек, установку трибун, обустройство наружного освещения.

«Надо в самое ближайшее время всё делать», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Ранее сообщалось, что ремонт здания под музей обороны и блокады Ленинграда в Дедовичах планируют завершить 31 октября.