Одну тонну молочной продукции за смену производит дновское предприятие «Красное знамя»

14:49, 26 июля 2022, ПАИ



Фото: Газета «Дновец»



Фото: Газета «Дновец»



Фото: Газета «Дновец»



Фото: Газета «Дновец»



Фото: Газета «Дновец»



Фото: Газета «Дновец»











Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе рабочей поездки посетил ООО «Красное знамя» в деревне Выскодь Дновского района, передаёт корреспондент газеты «Дновец».

В 2020 году был открыт цех по производству собственной продукции. В хозяйстве представлена вся линейка молочной продукции: сыры, йогурты, молоко, творог, кефир. Губернатор продегустировал продукцию и положительно оценил её качество.

Хозяйство успешно реализует свою молочную продукцию в Дедовичском, Порховском и Дновском районах. В этом году рынки сбыта расширили появились и во Пскове. В хозяйстве 700 коров, из них 360 – дойные. Добавим, что хозяйство пользуется всеми видами поддержки, которые предоставляются в области.

Начальник производства отметил, что за смену производят одну тонну продукции, но мощности позволяют производить и три тонны.

Ранее Михаил Ведерников осмотрел базовую станцию мобильной связи в Дновском районе.