Депутат Госдумы: Сейчас очень важно создать для детей на освобождённых территориях комфортные условия

15:10, 26 июля 2022, ПАИ

Сейчас очень важно создать для детей на освобождённых в ходе специальной военной операции территориях комфортные условия. Об этом заявил депутат Госдумы РФ, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский в эфире проекта ПАИ-live.

Парламентарий напомнил, что недавно ездил в Донбасс, в город Снежный. «Наша поездка в Снежный была несколько расширена: посетили школу, детский сад – сейчас, мне кажется, этому особое внимание уделяется и сейчас регионы там включились в эту работу, и Псковская область тоже в этом направлении работает», – отметил депутат. Он подчеркнул, что поддерживает инициативы в этом направлении, которые идут из Псковской области.

«Псковская область передала в своё время более тысячи учебников, книг русских авторов. И мы знаем, видели по репортажам, по телевидению, во всех, в принципе, информационных источниках, по каким книгам и по какой литературе обучают детей Украины. Поэтому здесь необходимо всё-таки понимать: если мы хотим видеть там здоровое общество со здоровыми мыслями, то, соответственно, сегодня этому необходимо уделять особое внимание», – отметил Александр Козловский.