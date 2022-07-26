Депутат Госдумы: Сейчас очень важно создать для детей на освобождённых территориях комфортные условия
Сейчас очень важно создать для детей на освобождённых в ходе специальной военной операции территориях комфортные условия. Об этом заявил депутат Госдумы РФ, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский в эфире проекта ПАИ-live.
Парламентарий напомнил, что недавно ездил в Донбасс, в город Снежный. «Наша поездка в Снежный была несколько расширена: посетили школу, детский сад – сейчас, мне кажется, этому особое внимание уделяется и сейчас регионы там включились в эту работу, и Псковская область тоже в этом направлении работает», – отметил депутат. Он подчеркнул, что поддерживает инициативы в этом направлении, которые идут из Псковской области.
«Псковская область передала в своё время более тысячи учебников, книг русских авторов. И мы знаем, видели по репортажам, по телевидению, во всех, в принципе, информационных источниках, по каким книгам и по какой литературе обучают детей Украины. Поэтому здесь необходимо всё-таки понимать: если мы хотим видеть там здоровое общество со здоровыми мыслями, то, соответственно, сегодня этому необходимо уделять особое внимание», – отметил Александр Козловский.
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