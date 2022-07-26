Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Депутат Госдумы рассказал о поездке в Донбасс

Депутат Госдумы РФ, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский в эфире проекта ПАИ-live рассказал о своей поездке в Донбасс, в город Снежный.

«У нас сейчас несколько изменился формат: мы не ушли от наших гуманитарных инициатив на территории освобождённых регионов на Украине, но добавились туда новые. Мы ездили туда [в город Снежный. – ПАИ] вместе с Гутеневым Владимиром Владимировичем, председателем комитета Госдумы по промышленности и торговле, в котором я тоже работаю и являюсь его первым заместителем», – отметил депутат.

По его словам, в рамках этой поездки они посетили промышленные производства и предприятия на территории Донбасса. «Мы заключили значимое соглашение о сотрудничестве между комитетом Государственной Думы по промышленности и торговле и законодательными парламентариями Донецкой Народной Республики, Народным собранием Донецкой Республики», – уточнил Александр Козловский.

Он также подчеркнул важность того, что во время встречи стороны обсудили те возможности и те изменения в законодательстве, которые необходимо сделать для того, чтобы гармонизировать отношения между Россией и ДНР.

«Состоялся круглый стол, на котором выступали представители бизнеса. Они озвучили трудности, с которыми сталкиваются. Мы их записали и взяли в проработку, а также договорились, что с теми законами и законопроектами, которые у нас будут приниматься в ближайшем будущем, мы будем наших коллег ознакомливать. Это необходимо для того, чтобы они их изучили, может быть, даже где-то нам подсказывали своё видение, выступали в качестве экспертов, ну и регулировали деятельность своего парламента для того, чтобы ниши законодательства были как можно ближе и потом не возникало трудностей при работе по кооперации и чтоб торговые отношения были гораздо легче», – пояснил Александр Козловский.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

26 июля 2022

Александр Козловский: Псковские предприятия помогают Донбассу
26 июля 2022

Депутат Госдумы рассказал о поездке в Донбасс
26 июля 2022

Александр Козловский: ТОС должны покрыть всю территорию Псковской области
26 июля 2022

Александр Козловский назвал свою версию активности кандидатов на пост глав Гдовского и Плюсского районов
26 июля 2022

Депутат Госдумы: Назначение Дениса Мантурова вице-премьером даёт дополнительные возможности Псковской области
26 июля 2022

Александр Козловский не исключил проведения внеплановых заседаний Госдумы в августе
26 июля 2022

Александр Козловский высказался о важности назначения Дениса Мантурова на пост вице-премьера
26 июля 2022

«Тем интереснее будет кампания» – ПАИ-live с Александром Козловским

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...