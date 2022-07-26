Депутат Госдумы рассказал о поездке в Донбасс

15:00, 26 июля 2022, ПАИ

Депутат Госдумы РФ, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский в эфире проекта ПАИ-live рассказал о своей поездке в Донбасс, в город Снежный.

«У нас сейчас несколько изменился формат: мы не ушли от наших гуманитарных инициатив на территории освобождённых регионов на Украине, но добавились туда новые. Мы ездили туда [в город Снежный. – ПАИ] вместе с Гутеневым Владимиром Владимировичем, председателем комитета Госдумы по промышленности и торговле, в котором я тоже работаю и являюсь его первым заместителем», – отметил депутат.

По его словам, в рамках этой поездки они посетили промышленные производства и предприятия на территории Донбасса. «Мы заключили значимое соглашение о сотрудничестве между комитетом Государственной Думы по промышленности и торговле и законодательными парламентариями Донецкой Народной Республики, Народным собранием Донецкой Республики», – уточнил Александр Козловский.

Он также подчеркнул важность того, что во время встречи стороны обсудили те возможности и те изменения в законодательстве, которые необходимо сделать для того, чтобы гармонизировать отношения между Россией и ДНР.

«Состоялся круглый стол, на котором выступали представители бизнеса. Они озвучили трудности, с которыми сталкиваются. Мы их записали и взяли в проработку, а также договорились, что с теми законами и законопроектами, которые у нас будут приниматься в ближайшем будущем, мы будем наших коллег ознакомливать. Это необходимо для того, чтобы они их изучили, может быть, даже где-то нам подсказывали своё видение, выступали в качестве экспертов, ну и регулировали деятельность своего парламента для того, чтобы ниши законодательства были как можно ближе и потом не возникало трудностей при работе по кооперации и чтоб торговые отношения были гораздо легче», – пояснил Александр Козловский.