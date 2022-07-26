О кадровых перестановках в правительстве, выборах в Псковской области и перспективах сближения России и Донбасса – в интервью с Александром Козловским

13:05, 26 июля 2022, ПАИ

Очередным гостем проекта ПАИ-live стал депутат Госдумы РФ, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский. В беседе с ведущим Александром Машкариным он высказал свою точку зрения на кадровые перестановки в правительстве России, подвёл итоги этапу выдвижения кандидатов на муниципальных выборах в Псковской области, высказал версию, какой будет избирательная кампания в Гдовском и Плюсском районах, а также высказался о перспективах сближения России и Донбасса, законодательной и промышленной кооперации между ними.

Особое внимание промышленности и торговле

– 15 июля состоялось внеочередное заседание Госдумы России, обсуждался очень большой пакет вопросов. На ваш взгляд, какие наиболее важные ключевые из них приняты на этом внеочередном заседании?

– Как говорит Вячеслав Викторович Володин [председатель Госдумы РФ. – ПАИ], у депутата Государственной Думы нет ни выходных, ни каникул, ни отпусков, он всегда находится на боевом посту и готов всегда трудиться. И в этом заключается успешная работа депутата Государственной Думы.

Действительно, 15-го числа прошла у нас внеочередная сессия, было проведено несколько комитетов, встречи с фракциями. Денис Валентинович Мантуров назначался как раз на пост вице-премьера, и здесь все были включены в эту работу. Наш комитет – комитет по промышленности и торговле – тоже проводил встречу с Денисом Валентиновичем, и на следующий день как раз было это назначение, утверждение, согласование Думой Дениса Валентиновича на должность вице-премьера с совмещением должности министра промышленности и торговли. Это, наверно, одно из значимых событий, потому что сразу начали все анализировать и смотреть, какие же сигналы всё-таки это назначение дает.

Но, наверно, самый главный сигнал, что промышленности и торговле будет уделяться особое внимание, и в этом плане Денис Валентинович, наверно, зарекомендовал себя как человек или министр, кто больше всех радел за развитие промышленности. При нём были испробованы и успешно реализованы многие инструменты поддержки производственных предприятий, которые в том числе и работают на территории Псковской области. Поэтому я думаю, что это знаковое назначение и в ближайшее время мы все увидим эти инструменты, которые есть, наверно, появятся и новые инструменты поддержки промышленности, они будут всё-таки реализовываться более быстрыми темпами. Для нашей страны сейчас это очень важно.

Решения должны приниматься быстро

– Ещё какие законопроекты были рассмотрены? Это изменение сроков подачи правительством предоставления бюджета на рассмотрение в Государственную Думу (на две недели сдвинулось, до 1 октября) – это даёт возможность правительству более чётко подготовить документ, и он сразу пойдёт к нам на рассмотрение.

Пограничникам, которые сейчас участвуют в военной операции в Донбассе и освобождённых областях, присваиваются статусы ветеранов боевых действий – соответствующие изменения были внесены в закон о ветеранах.

– Насколько я помню, это же инициатива «Единой России» была?

– Да. На внеочередной сессии Госдумы обсуждался ещё ряд и других законопроектов, но это, наверно, самые основные и важные на сегодняшний день. Внеочередная сессия прошла, мы работаем и в случае необходимости готовы собраться ещё не один раз.

– Вам на это намекали как-то, что, ребята, не расслабляемся, будет ещё внеочередная сессия?

– Вполне возможно, что появятся, может быть, в августе какие-то внеочередные сессии. Вполне возможно, что будет необходимость нам собраться для принятия каких-то важных решений. Понятно, сейчас мы живём в такое сложное время: и в мире кризис, и международные отношения какие есть – такие есть, да. Поэтому мы решения должны принимать быстро. Государственная Дума всегда к этому готова, и здесь Вячеслава Викторовича Володина мы в этом поддерживаем, для того чтобы, если необходимо собираться, мы и собираемся.

Дополнительные возможности

– Денис Мантуров ещё является куратором Псковской области в правительстве Российской Федерации. И многие эксперты тоже сделали из этого вывод о том, что и для Псковской области будут определённые преференции. Разделяете вы взгляд таких экспертов на то, что из вице-премьерской должности наш регион тоже может извлечь некие дивиденды?

– Конечно. Мне кажется, для правительства Псковской области, для губернатора это дополнительные возможности, которые появляются в связи с таким назначением, поэтому их необходимо использовать. Михаил Юрьевич [губернатор Псковской области Михаил Ведерников. – ПАИ] разберётся в этой ситуации и посмотрит, как это повернуть, чтобы это в положительную сторону сказалось на развитии региона.

– Кстати, Александр Николаевич, вы привыкли уже к этому словосочетанию «правительство Псковской области»?

– Нет, ещё путаюсь пока. Но привыкаю. Но для меня, наверно, это легче. Почему? Потому что во многих регионах всё-таки в большинстве своём правительства. Поэтому будем привыкать, ничего страшного в этом нет.

Главное – не расслабляться

– 23 июля завершился этап выдвижения кандидатов на муниципальные выборы в Псковской области. Все эксперты в один голос говорят, что очень высокий конкурс будет за депутатские мандаты. «Единая Россия», насколько я понимаю, выдвинула наибольшее количество кандидатов. Вот вы, как руководитель регионального отделения от партии, как оцениваете прохождение этого этапа? Всё ли удалось или были какие-то подводные камни?

– Это самый важный этап в этой кампании. Для партии «Единая Россия» выборная кампания началась ещё весной, когда мы начали подготовку к праймериз и определялись с кандидатами, которые будут выдвинуты партией на основных выборах. Была проведена большая работа.

Сейчас, конечно, самое горячее время наступает, потому что начинаются встречи, наши кандидаты уже встречаются во дворах с жителями, формируют свои программы, берут наказы, и здесь главное – не расслабляться и просто двигаться.

Конкуренция будет, где-то больше, где-то меньше. Я знаю, что в городах, наверно, она будет повыше, в районах – пониже. Но мы от других партий отличаемся тем, что участвуем во всех выборах всех уровней. Поэтому более 500 кандидатов мы выдвинули на эти выборы, более 400 мандатов будет замещаться на этих выборах. Мы планируем взять максимум, для себя такую цель ставим.

Работа идёт, но до выборов, до самого дня голосования необходимо не расслабляться и, наверно, нашим кандидатам больше времени проводить, как говорится, в полях, на встречах с жителями, ездить по предприятиям, узнавать проблемы и формировать уже свою программу.

Конкуренция делает выборную кампанию интереснее

– 11 сентября предстоит избирать глав в пяти муниципалитетах Псковской области, и вот сейчас на этапе выдвижения все обратили внимание, что очень высокая активность в Плюсском и в Гдовском районах. В Плюсском аж 12 кандидатов подали свои документы. Чем вы можете объяснить такую какую-то сумасшедшую активность в этих двух районах?

– Близость к Санкт-Петербургу, мне кажется, потому что если мы посмотрим, кто там выдвигается, то многие, по такой инсайдерской информации, основное время проживают на территории Ленинградской области, вернее Санкт-Петербурга.

– Питер пытается расширить своё влияние?

– Да. Ну и конечно, достаточно много, наверно, там желающих, групп, которые хотят влиять на эти районы. Гдовский – это больше рекреационная история, Плюсский – это больше всё-таки заготовка леса. Поэтому там, наверно, у каких-то групп есть интересы. Ну, посмотрим. Конкуренция высокая. Конкуренция только делает кампанию интереснее, тем более для журналистского сообщества это подарок.

– Безусловно. Посмотрим, чем там закончится 11 сентября. Я подозреваю, что нас ждут интересные и насыщенные полтора месяца кампании.

– Да.

Тема ТОС нравится жителям Псковской области

– Александр Николаевич, у вас на прошлой неделе прошло довольно много поездок по районам Псковской области. Обратили внимание, что в этот раз уделяли очень много внимания ТОС и проекту «Формирование комфортной городской среды». Почему так? И конечно, самое интересное, на что больше всего обратили внимание, какие ТОС вас, может быть, порадовали больше всего?

– Жители Псковской области начинают уделять территориальным общественным самоуправлениям всё больше и больше внимания, потому что им действительно это нравится. Грантовая поддержка, которую оказывает губернатор, правительство Псковской области, ежегодно растёт. Буквально пару лет назад это было 3,5 млн рублей, в этом году уже ожидается порядка 70 млн рублей поддержки. Это все говорит о том, что тема ТОС в Псковской области, как говорится, зашла, она нравится жителям. Более 350 ТОС уже создано, и они продолжают создаваться, большое количество проектов, и мне кажется, это здорово.

Псков – основатель программы «Формирование комфортной городской среды»

– «Формирование комфортной городской среды» – это тоже направление, которое поддерживает инициативу граждан. Её в своё время запустил Андрей Анатольевич Турчак [первый зампредседателя Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. – ПАИ] вместе с министром строительства и ЖКХ Иреком Файзуллиным, которые здесь проводили субботник и бок о бок с нашими однопартийцами убирали территорию города.

Мне кажется, это вообще для региона знаково, потому что в общероссийской повестке Псков был основателем этой программы. В приёмной партии тогда наши волонтёры показывали, как они разъясняют и помогают гражданам голосовать за ту или иную территорию.

И конечно, при поездке в район я не мог не посетить, не посмотреть, как эта программа реализуется. Она действительно нравится жителям, многое уже удалось сделать, практически в каждом районе появились благоустроенные территории, и самое важное, что это всё благодаря инициативам граждан.

ТОСы должны покрыть всю территорию Псковской области

– Инициативы необходимо поощрять, ТОС – развивать, ведь это дополнительная возможность для районов, населённых пунктов, небольших сёл, территорий. По идее ТОСы должны покрыть всю территорию Псковской области, но это идеальная история, к которой мы должны прийти. Мы везде, во всех населённых пунктах, улицах, дворах должны найти активную часть населения, для того чтобы их инициативы можно было поощрять. Они, конечно, проводят тоже большую работу: и подготовка проекта, и реализация проектов собственным трудом. Мне кажется, это здорово, и самое главное, что результат виден и отношение граждан потом к этой территории особенное: за этой территорией ухаживают, её оберегают.

– Потому что это своё.

– Там вандализма меньше, с которым мы сейчас, к сожалению, всё больше и больше сталкиваемся, потому что это всё-таки делается в основном-то руками горожан.

– Я тоже, наверно, отмечу со своей стороны: очень приятно, когда среди активистов ТОС есть наши коллеги-журналисты. Вот, например, главный редактор великолукской районной газеты «Наш путь» – одна из руководителей такого ТОС. Видел на фотографии, обратил внимание. Здорово, что такие вещи есть.

– Да. Самое главное, что там же разные ТОС бывают: где-то занимаются уже пожилые, на пенсии граждане, которые своё время тратят, а где-то есть молодёжные. В Великолукском районе мы посетили одно из таких молодёжных ТОС, которое благоустраивало территорию населённого пункта в Великолукском районе: там водоёмы, и они благоустраивали территорию пляжа. За несколько лет им удалось расчистить пляж, сделать его благоустроенным, и на сегодняшний день мы видим, насколько он пользуется спросом, и даже великолучане многие туда ездят теперь отдыхать: там всегда чисто, ухоженно. Ну и в дальнейшем, я думаю, эти территории будут всё больше и больше развиваться.

Поддержка любителей изобретать

– Я смотрю, вы и «Единая Россия» активно поддерживаете гражданские инициативы. Обратил внимание, что вы у себя в Telegram-канале, в социальных сетях активно поддерживаете конкурс «Лучший рационализатор и изобретатель Псковской области». Можете рассказать, в чём идея и почему такая большая поддержка этого конкурса?

– Да. В недавнем прошлом я руководил промышленным предприятием, которое много занималось наукой, научной деятельностью. У нас молодые ребята-конструкторы каждый год защищали свои разработки, патентовали это всё. Пришла мысль: почему бы среди населения области не устроить такой конкурс рационализаторства? Это ведь было раньше, в советское время, и таким образом поощряли тех людей, у которых уклон не к гуманитарным наукам, а всё-таки больше к инженерным специальностям. Среди наших жителей очень много людей, тем более сотрудников промышленных предприятий, которые увлекаются прикладной наукой, то есть они свои знания используют для того, чтобы усовершенствовать или сделать какие-то изобретения.

Поэтому, мне кажется, это здорово, особенно среди нашей молодёжи, потому что там отдельно есть номинация для тех, кому до 18 лет, – это тоже ребята инициативные, которым нравится что-то конструировать. В прошлом году мы провели этот конкурс, и он среди граждан пользовался достаточно большим успехом, много было заявок. Я думаю, в этом году мы проведём второй такой конкурс. Надеюсь, это станет традицией.

– Со смекалкой у наших людей всегда все было в порядке, поэтому не удивлюсь никаким самым интересным изобретениям.

– А самое главное - это возможность показать изобретение обществу, потому что на конкурсе проходит защита, приходит много гостей. Это обмен информацией, обмен опытом. Есть и призы, в том числе и денежные, – это тоже определённым образом стимулирует любителей изобретать.

– Главное, чтобы в стол не ложились изобретения и рационализаторские предложения. Это, наверно, самое важное.

– Бывает по-разному, но если даже одно из десяти изобретений выстрелит, то это уже хорошо. Это так, как считается в развитии прикладной науки.

Сближение России и Донбасса

– Вы вновь побывали в Донбассе, в городе Снежный. Расскажите об этом визите. Я обратил внимание, что вы были на одном из промышленных предприятий этого городка. И сразу, пожалуй, спрошу: наметились какие-то возможности коллаборации между псковской промышленностью и промышленностью Донбасса?

– У нас несколько сейчас изменился формат, мы не ушли от наших гуманитарных инициатив на территории освобожденных регионов на Украине, но добавились туда новые. Мы ездили туда вместе с Гутеневым Владимиром Владимировичем, председателем комитета Госдумы по промышленности и торговле, в котором я тоже работаю и являюсь первым заместителем председателя.

В рамках этой поездки мы посетили промышленные производства и предприятия на территории Донбасса. Мы заключили значимое соглашение о сотрудничестве между комитетом Государственной Думы по промышленности и торговле и законодательными парламентариями Донецкой народной республики, народным собранием Донецкой республики.

Очень важно ещё то, что мы обсудили те возможности и те изменения в законодательстве, которые необходимо сделать для того, чтобы как-то гармонизировать наши отношения. Состоялся круглый стол, на котором выступали представители бизнеса. Они озвучили трудности, с которыми сталкиваются. Мы их записали и взяли в проработку, а также договорились, что те законы и законопроекты, которые у нас будут приниматься в ближайшем будущем, мы с ними будем наших коллег ознакомливать. Это необходимо для того, чтобы они их изучили, может быть, даже где-то нам подсказывали своё видение, выступали в качестве экспертов, ну и регулировали свою деятельность, своего парламента для того, чтобы ниши законодательства были как можно ближе и не возникало трудностей потом при работе по кооперации и торговые отношения были гораздо легче.

Внимание детям

– Наша поездка в Снежный была несколько расширена: посетили школу, детский сад – сейчас, мне кажется, этому особое внимание уделяется и сейчас регионы там включились в эту работу, и Псковская область тоже в этом направлении работает.

Сейчас очень важно создать для детей освобожденных территорий комфортные условия и в детском саду, и в школе, чтобы у них действительно было детство и чтоб оно было связано не только с происходящими сейчас событиями.

И сегодня те инициативы, которые сейчас идут из региона в этом направлении, я их поддерживаю. Псковская область передала в своё время более тысячи учебников, книг русских авторов. И мы знаем, видели по репортажам, по телевидению, во всех, в принципе, информационных источниках, какие книги и по какой литературе обучают там детей Украины. Поэтому здесь необходимо нам всё-таки понимать: если мы хотим видеть там здоровое общество со здоровыми мыслями, то, соответственно, сегодня этому необходимо уделять особое внимание.

Псковские предприятия помогают Донбассу

– А что касается сотрудничества предприятий, в Псковской области на сегодняшний день, как и в 2014, 2015, 2016 годах, предприятия уже активно поставляют свою продукцию на освобожденные территории для восстановления инфраструктуры. В то время мы были с Крымом и помогали, и многие предприятия, которые участвовали в этих поставках, к сожалению, оказались в санкционных списках и неким образом пострадали за эти поставки. На сегодняшний день ничего не останавливает, эти предприятия опять работают и уже поставки своей продукции делают на освобожденные территории, восстанавливают инфраструктуру, это касается энергетики и восстановления водоснабжения и всего остального, что необходимо для наведения там порядка и создании условий для нормальной жизни граждан этих территорий.

– В общем, Россия и Донбасс всё ближе и ближе.

– Конечно.