Национальный центр управления обороной РФ: Российские саперы обезвредили в Донбассе более 139 тыс взрывоопасных предметов
Telegram-канал ТАСС опубликовал главные тезисы из нового брифинга начальника Национального центра управления обороной РФ генерал-полковника Михаила Мизинцева:
- неонацисты разместили артиллерию и РСЗО в жилых кварталах донецкой Семеновки, откуда ведут обстрел позиций ВС РФ и формирований ДНР;
- российские саперы обезвредили в Донбассе более 139 тыс. взрывоопасных предметов;
- почти 300 тонн гуманитарной помощи передано в ДНР, Запорожскую и Харьковскую области;
- более 30 обращений с просьбами об эвакуации с Украины поступило в Россию за сутки.
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