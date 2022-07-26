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Страна и мир

Национальный центр управления обороной РФ: Российские саперы обезвредили в Донбассе более 139 тыс взрывоопасных предметов

Telegram-канал ТАСС опубликовал главные тезисы из нового брифинга начальника Национального центра управления обороной РФ генерал-полковника Михаила Мизинцева:

  • неонацисты разместили артиллерию и РСЗО в жилых кварталах донецкой Семеновки, откуда ведут обстрел позиций ВС РФ и формирований ДНР;
  • российские саперы обезвредили в Донбассе более 139 тыс. взрывоопасных предметов;
  • почти 300 тонн гуманитарной помощи передано в ДНР, Запорожскую и Харьковскую области;
  • более 30 обращений с просьбами об эвакуации с Украины поступило в Россию за сутки.
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