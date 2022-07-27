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Страна и мир

Литва запретила въезд на свою территорию патриарху Кириллу

Запрет будет действовать до 23 июня 2027 года. Фото: Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Литва запретила главе Русской православной церкви патриарху Московскому и всея Руси Кириллу въезжать на территорию республики, сообщил портал Delfi со ссылкой на литовский МИД. Об этом сегодня пишет издание «Газета.ру».

Запрет будет действовать до 23 июня 2027 года.

Решение было принято из-за «сознательного отрицания территориальной целостности и суверенитета Украины, оправдания и поддержки агрессивных действий России, грубо нарушающих нормы и принципы международного права».

«Патриарх Кирилл, ближайший соратник Владимира Путина, является одним из самых активных сторонников войны против Украины, который неоднократно публично высказывался положительно в отношении продолжающейся российской агрессии», – обратили внимание в ведомстве.

Ранее патриарх Кирилл заявил, что все самые жестокие мировые войны были связаны с желанием уничтожить Россию.

По его словам, Россия не сделала никому ничего плохого, на нее нападают из зависти.

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