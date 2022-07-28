Псковский медик: Коронавирус ускоряет развитие фиброза печени

10:51, 28 июля 2022, ПАИ

Коронавирус ускоряет ход развития фиброза печени. Об этом сообщила главный внештатный инфекционист Псковской области Елена Карзанова во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 28 июля.

Кроме того, коронавирус ускоряет онкологию печени, которая не связанная с вирусом. «Он [ковид, - Прим. ПАИ] отыгрался на печени на все 100%», - отметила Елена Карзанова, призвав псковичей проходить диспансеризацию.

Также медик отметила, что употребление кока-колы и фастфуда также отражаются на печени. «Люди сейчас стали более подвержены заболеваниям печени, и любая дополнительная инфекция оказывает большое влияние», - сказала она.