В Псковской области фиксируют подъём заболеваемости коронавирусом

10:54, 28 июля 2022, ПАИ

Подъём заболеваемости коронавирусом фиксируют в Псковской области. Об этом заявила главный внештатный инфекционист Псковской области Елена Карзанова во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 28 июля.

«Тот омикрон, который пришёл в феврале, он стал смешиваться со штаммом дельта», - отметила Елена Карзанова, добавив, что уязвимой группой являются пожилые люди.

Ранее сообщалось, что коронавирус ускоряет развитие фиброза печени.