В Пскове по факту жестокой расправы с кошкой проводится проверка

12:51, 28 июля 2022, ПАИ

По факту жестокой расправы с кошкой в Пскове проводится проверка. Об этом сообщил начальник УМВД России по Пскову Сергей Сурин во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 28 июля.

«По данному факту проводится проверка, по окончании которой будет принято законное решение», - отметил Сергей Сурин, добавив, что изучаются все обстоятельства, устанавливаются все возможные свидетели, в этом помогают зоозащитники и простые граждане. В материалах проверки есть уже экспертиза патологоанатома, записи камер видеонаблюдения.

Срок проведения проверки от 7-10 суток до месяца. «Нам примерно известно и установлено, кто может быть причастен к этому событию. Мы отработаем все обстоятельства», - подчеркнул Сурин.

По факту проверки будет приниматься решение о привлечении по ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными).

Также спикер добавил, что если в отношении лица, о котором идет речь, есть другие факты, псковичи могут сообщить о них в полицию.

Сергей Сурин заверил, что ни один факт жестокого обращения с животными не оставляют без внимания.