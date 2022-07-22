«Выдавил глаза и наклеил пластырь»: в Пскове жестоко расправились с домашней кошкой

13:19, 22 июля 2022, ПАИ

Каждый год в России фиксируются десятки случаев жестокого обращения с животными. Их бьют, травят, пытают, убивают. И только немногие дела по статье 245 УК РФ доходят до суда. Почему так происходит? Чувство безнаказанности развязывает руки живодерам? И когда виновные будут нести наказание по заслугам? Такими вопросами задались псковские зоозащитники, которые в очередной раз столкнулись с чудовищным случаем — на Завеличье была замучена и убита кошка. Корреспондент Псковского агентства информации связалась с волонтёрами, которые пытались спасти животное, но опоздали.

«Мы все опоздали»

Днём 21 июля в соцсетях появилась информация о том, что в мусорном баке в подъезде № 1 дома на улице Крестки, 7 нашли живую кошку. Животное громко мяукало, на крики прибежали местные жители. Они предположили, что кошку спустили в мусоропровод со второго этажа.

Псковичка Зарина Османова, которая и спасла малышку из под груды мусора, сразу кинула клич в группу дома в соцсети «ВКонтакте» с целью найти хозяев — старых или новых. Пока волонтёр пыталась разобраться в ситуации с кошкой на руках, на улицу вышел мужчина лет 40 и стал суетливо оглядываться по сторонам. Подошел к баку мусоропровода.

Зарина поинтересовалась, не кошку ли он ищет, показала ему найденыша. Оказалось, мужчина рылся в баке в поисках именно этой трёхцветной кошки. Он забрал животное у волонтёра и быстрым шагом пошел к подъезду.

Девушке удалось проскочить за ним и дойти до квартиры, в которой мужчина проживает. Он заявил о наличии документов на животное, что оно стерилизовано. На вопросы о том, как кошка попала в мусорный бак, хозяин не смог дать четкого ответа: то ли «отчим спустил», то ли «кошка просто любит гулять».

Зарина бегло осмотрела жилище с порога, там больше никого не было — ни людей, ни других животных. Состояние мужчины её насторожило, чувствовался запах алкоголя. Но девушка понадеялась, что всё будет хорошо, и ушла.

Спустя некоторое время, когда пост о выброшенной в мусоропровод кошке разлетелся по соцсетям, псковские зоозащитники забили тревогу. Появилась публикация от имени Ольги Соколовой, которая выразила готовность забрать несчастное животное. Вопрос стоял только в том, как изъять кошку у хозяина.

Посыпались десятки комментариев. Волонтёры узнали в животном на фото бывшую подопечную волонтёров порховского приюта «Добрый» Пушинку.

Пока в соцсетях велась бурная дискуссия, с места событий пришла страшная весть — кошка погибла. Её нашла всё тот же волонтёр, Зарина, в кустах возле дома. У животного были выдавлены глаза, над одним был наклеен пластырь. Малышка была ещё теплая.

«Девчонка вызвала всех, кого только могла. И все ехали долго. Мы все опоздали», - прокомментировала происходящее одна из зоозащитниц.

«Мы эту ситуацию точно не оставим»

Зарина в слезах забрала животное из кустов. Молодого волонтёра поддерживали опытные зоозащитники, начался сбор информации. На место вызвали полицию. Было написано заявление по факту жестокого обращения с животным, которое привело к его насильственной смерти. Утром 22 июля Зарина отвезла труп животного на вскрытие.

В приютах крайне обеспокоены происходящим. Псковские волонтёры обратили внимание, что таким людям отдавать животных ни в коем случае нельзя. Оказывается, семья давно занесена в черный список. Зоозащитники уверяют, что это уже не первая смерть животного в данной семье, которая намеренно берет в дом трёхцветных кошек, а после те таинственным образом исчезают. По мнению волонтеров, мужчина может иметь психические отклонения, а его мать, при этом работающая в больнице, об этом знает и во всём потакает сыну.

«У нас даже больше вопросов не к нему. Да, человек болен, мы это прекрасно понимаем. А вот мать приносит ему животных и дает возможность их убивать, - считают зоозащитники. - Мы эту ситуацию точно не оставим».

Сейчас данная информация проверяется, в том числе компетентными органами. В микрорайоне имеются камеры, которые могли зафиксировать момент выноса трупа животного. Также на них, скорее всего, будет видно, как мужчина утром забирал кошку с улицы, еще живую.

«Когда я к нему забегала в квартиру утром, и кошка была еще жива, я стала подозревать, что с человеком что-то не так. Но, к сожалению, отобрать кошку у меня не получилось. Он взял кошку на руки и потащил», - в слезах вспоминает Зарина.

Вечером она пыталась поговорить с матерью мужчины, но та на контакт не пошла. По словам девушки, мать была спокойна и заявила, что «ничего никто им не сделает, ход делу не дадут, ничего не будет и сына никто от неё не заберёт».

Однако зоозащитники намерены добиться того, чтобы виновные в смерти животного понесли наказание. По их мнению, как можно больше людей должны знать о происходящем. «Иначе как они собираются выпускать детей во двор? Там дети гуляют, а он вынес труп кошки», – отметила Зарина.

А жильцы дома, тем временем, планируют написать коллективную жалобу участковому. «Если действий не будет, то дальше идти. С указанием на то, что, допустим, вы переживаете за своих детей и так далее, так как у человека налицо психическое расстройство и неизвестно, что у него на уме. А если после животных такие люди переходят на детей маленьких?» - пишут подписчики в группе дома «ВКонтакте».

ПАИ поговорило с некоторыми жителями подъезда. Они рассказали, что ранее адекватность соседа, которого подозревают в расправе над кошкой, не вызывала сомнений. Однако местная жительница сказала, что видела в соцсетях его фото, опубликованное утром 21 июля - когда он забирал кошку с улицы. По словам женщины, на снимке сосед выглядит неадекватным и, возможно, он был нетрезв. С кошками на улице его никогда не видели, да и в целом во дворе животных мало.

На происходящее уже отреагировала депутат Псковской городской Думы Любовь Николаева. «Случай вопиющий! Выходящий за грань человеческого понимания! Все свидетельства по делу будут оформлены и переданы в правоохранительные органы», - написала она на своей странице «ВКонтакте».

В УМВД России по Псковской области в настоящее время проводят проверку по данному факту.

Реальные сроки

Это уже не первый случай жестокого обращения с животными в Псковской области. В середине июля 2021 года в зооприют «Лесопилка» в тридцатиградусную жару привезли 14 умирающих кошек, которые были упакованы в полиэтиленовые мешки из-под сахара. Перед этим их долго возили в багажнике по городу, с заездом в магазин. Животные задыхались от жары, одна кошка на момент доставки уже погибла. Остальные были в бессознательном состоянии. Доставившие их мужчина и женщина заявили, что кошки принадлежали соседке, которая умерла. Тогда было возбуждено уголовное дело, расследование которого до сих пор продолжается. «Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установления лиц и доказательство их вины», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Завершено расследование уголовного дела по факту жестокого убийства щенков в Порхове. Чудовищная история произошла в марте этого года. Тогда порхович 1996 года рождения выбросил с балкона пятого этажа трёх щенков, которым было около двух месяцев. Малыши погибли. Полиция установила подозреваемого, в содеянном он признался и пояснил стражам порядка, что животных подобрал на улице. Спустя сутки он находился в состоянии алкогольного опьянения и решил, что собаки ему надоели. Максимальное наказание по части 2 статьи 245 УК РФ - от трех до пяти лет лишения свободы. Сейчас дело находится на рассмотрении суда.

А в 2017 году было вынесено реальное наказание по делу о жестоком обращении с животным в Великих Луках. Молодой человек, также находившийся в состоянии алкогольного опьянения, демонстративно выбросил с балкона третьего этажа на пешеходную дорожку таксу по кличке Рик. От полученных увечий она скончалась. Суд назначил живодёру 8 месяцев ограничения свободы.

К сожалению, в России пока мало судебной практики по таким делам. Но суды всё чаще начинают отправлять живодеров за решетку. К примеру, в Северодвинске Архангельской области семью садистов, которые замучили до смерти рыжего кота Кузю, приговорили к лишению свободы и родительских прав. Супруги выкладывали в соцсетях видео с избиениями и пытками животного, пока Кузя не умер. Женщина проведёт три года и два месяца в колонии-поселении, мужчина — 3,5 года в ИК общего режима.

Полтора года назад другого жителя Северодвинска отправили на три года в исправительную колонию строгого режима за то, что во время конфликта с супругой он выбросил с балкона четвёртого этажа двух собак породы папильон. Животные погибли от травм при падении.

В Тюмени суд приговорил к 320 часам обязательных работ 31-летнюю женщину, которая зарезала на площадке у квартиры щенка, поругавшись со своим сожителем. Детёныша пытались спасти ветеринары, но не смогли.

В 2016 году резонансной стала история двух студенток, которых в медиапространстве прозвали «хабаровскими живодерками». Девушки издевались над кошками и собаками, которых забирали по объявлениям «в добрые руки». После публикации фотографий и видео пыток животных по всей стране прошли митинги и пикеты против жестокого обращения с животными, в том числе в Пскове. Против девушек возбудили несколько дел: о жестоком обращении с животными, о разбое, оскорблении религиозных чувств верующих и возбуждении ненависти либо вражды. Суд признал их виновными по всем статьям и назначил одной наказание в виде 4 лет и 3 месяцев лишения свободы, а второй — в виде 3 лет и 10 дней лишения свободы.

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Председатель Псковской областной общественной организации «Зоозащита» Вера Короткова уверена, что если бы закон об ответственном обращении с животными работал, как все остальные законы, то таких случаев было бы гораздо меньше. Она считает, что важно сломить стереотип, что за издевательство над животным ничего не будет. «Это в компетенции правоохранительных органов. Не хватает знаний? Опыта? Значит, надо учиться у тех, кто давно законодательно закрепил ответственное отношение к животному», - заявила зоозащитница.

Он добавила, что все люди, имеющие уши и глаза, при виде чего-то нехорошего, неправильного должны быть активнее. «Не бояться открыто говорить о надвигающейся трагедии. Очень часто в наших силах предотвратить жестокость и насилие», - подчеркнула Вера Короткова.

Она выразила надежду, что все садисты будут наказаны. «В это надо верить и не закрывать глаза на страдания животных», - подытожила руководитель «Зоозащиты».