В Пскове продолжаются поиски человека, который упаковал кошек в полиэтиленовые мешки

13:06, 28 июля 2022, ПАИ

В Пскове продолжается расследование по делу о жестоком обращении с животными, которое произошло в июле 2021 года. Об этом сообщил начальник УМВД России по Пскову Сергей Сурин во время брифинга в медиацентре ПАИ 28 июля.

Сергей Сурин отметил, что тогда в приют привезли 14 котов и кошек, которые были в беспомощном состоянии. Одна из кошек умерла.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело, установлены все свидетели, все проверены на причастность, но их причастность не доказана, поскольку они пояснили, что нашли кошек», - рассказал Сергей Сурин.

Личность человека, который положил кошек в пакет, не установлена. Уголовное дело временно приостановлено, но, если появятся новые обстоятельства, то полиция продолжит вести это дело.