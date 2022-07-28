17 человек с коронавирусом находятся в реанимации псковской инфекционки

15:42, 28 июля 2022, ПАИ

В реанимации Псковской инфекционной больницы находится 17 человек. Об этом сообщила главный врач медучреждения Анастасия Повторейко во время совещания под руководством первого вице-губернатора Веры Емельяновой на тему профилактики COVID, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Вера Емельянова ещё раз обратила внимание собравшихся, что в регионе зафиксирован рост заболеваемости и его снижения не предвидится, потому что в сентябре возобновят работу школы, люди вернутся из отпусков в трудовые коллективы. Впереди сезон респираторных вирусных инфекций.

«Главный тезис Министерства здравоохранения России — сейчас нужны действенные меры профилактики. В этой части есть целый ряд вопросов. Наиболее значимые — увеличение объёмов тестирования, вакцинация населения», — отметила первый вице-губернатор.

Анастасия Повторейко рассказала, что в областной столице рост числа заболевших выше, чем в Великих Луках и районах области.

«В Пскове 17 человек сейчас находятся в реанимации. По возрасту разброс большой — от 35 лет и старше 65 лет. Все они либо не вакцинировались, либо вакцинировались больше года назад», — заметила Анастасия Повторейко. Она добавила, что штамм коронавируса определяется как омикрон, но по тяжести болезни он схож с вариантом дельта.

Участие в совещание также приняла председатель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко, которая поставила перед руководителями медицинских учреждений задачи организации работы на местах диагностики и профилактики заболевания. Она отметила, что работа с населением для привлечения людей к вакцинации должна вестись в проактивном режиме. Это необходимо, чтобы к пику заболеваемости регион подошёл с достаточным коллективным иммунитетом. Особое внимание — к людям из групп риска.

Отметим, Вера Емельянова и все присутствующие специалисты также приняли участие в селекторном совещании, которое провёл министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, где, в частности, обсуждалась ситуация с ростом заболеваемости COVID-19.

После завершения всех мероприятий Марина Гаращенко прокомментировала складывающуюся в регионе эпидобстановку.

«Сфера здравоохранения региона готова к росту числа заболевших. Мы увеличили коечный фонд, провели ревизию лекарственных препаратов, они есть в достаточном количестве в каждой медицинской организации. На местах будут организованы врачебно-сестринские конференции. Все медработники нацелены на то, чтобы возобновить работу по борьбе с COVID-19», — заметила председатель комитета.

Важнейшим профилактическим инструментом остаётся вакцинация от COVID-19.

«Защитить себя в первую очередь должны граждане старше 60 лет, беременные женщины, жители области с хроническими заболеваниями, заболеваниями кардиологическими, иммунной системы, эндокринологическими. Обязательно должны ревакцинироваться те граждане, у кого истёк отчётный период в один год, — им необходимо пройти полный курс иммунизации. Вакцина есть, прививочные пункты готовы. При росте количества желающих будут снова развёрнуты прививочные пункты в общественных местах», — подчеркнула Марина Гаращенко.