Михаил Ведерников: В Псковской области есть объективные риски новой волны коронавируса

23:44, 30 июля 2022, ПАИ

Вышел новый еженедельный видеоролик губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. В нём глава региона отметил, что ещё недавно практически каждое «Еженедельное» начиналось с описания эпидситуации в Псковской области. После двух лет борьбы Псковской области удалось снизить опасность ковида до минимального уровня и отменить все связанные с ним ограничения.

Именно поэтому Михаил Ведерников подчеркнул важность вакцинации и ревакцинации от коронавирусной инфекции.

На прошедшей неделе в регионе зафиксировали заметный рост заболеваемости – почти на треть. Контагиозность (способность к заражению) текущего штамма высокая, а коллективный иммунитет в области всего 10%. Поэтому есть объективные риски новой волны.

«При этом мы все понимаем, что противовирусные ограничения будут очень болезненны для экономики, где и так достаточно трудностей. Не хотелось бы возвращать даже маски. Поэтому убедительная просьба – вакцинируйтесь. Тем более, что скоро в регион прибудет новая назальная вакцина. Защитить здоровье сейчас очень просто. Надо это сделать», – обратился к жителям Псковской области Михаил Ведерников.