Губернатор Псковской области опубликовал еженедельное обращение к жителям региона

23:46, 30 июля 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников опубликовал очередное еженедельное видеообращение.

В нём глава региона отметил, что ещё недавно практически каждое «Еженедельное» начиналось с описания эпидситуации в Псковской области. И констатировал, что после двух лет борьбы Псковской области удалось снизить опасность ковида до минимального уровня и отменить все связанные с ним ограничения.

Чтобы ситуация не поменялась в худшую сторону Михаил Ведерников подчеркнул важность вакцинации и ревакцинации от коронавирусной инфекции.

На прошедшей неделе медики зафиксировали заметный рост заболеваемости – почти на треть. Контагиозность текущего штамма высокая, а коллективный иммунитет в области всего 10%. Поэтому есть объективные риски новой волны.

«При этом мы все понимаем, что противовирусные ограничения будут очень болезненны для экономики, где и так достаточно трудностей. Не хотелось бы возвращать даже маски. Поэтому убедительная просьба – вакцинируйтесь. Тем более, что скоро в регион прибудет новая назальная вакцина. Защитить здоровье сейчас очень просто. Надо это сделать», – обратился к жителям Псковской области Михаил Ведерников.

Губернатор Псковской области рассказал о своей рабочей программе в районах Псковской области.

«Каждую неделю стараюсь выезжать в 1 – 2 муниципалитета. Контролирую ход работ на основных объектах, провожу встречи с главами, с местными жителями. Решений принимается много, вся информация есть в соцсетях. Но кое-что прокомментирую подробнее. Начну с Плюсского района, куда ездил две недели назад. Тогда замглавы района Наталья Иванова обратилась с вопросом об организации досуга для детей Заплюсья. Аналогичные просьбы поступали и от местных жителей. Принял решение в центре посёлка установить современные детскую и воркаут площадки. Сделаем это в ближайшее время. Также продолжаем переговоры об установке банкомата. Там есть свои тонкости, связанные с обеспечением безопасности. Но тему мы дожмём и обязательно найдём решение», – заверил Михаил Ведерников.

Другую острую тему закрыли уже на этой неделе, во время поездки в Дновский район. Там глава региона посетил местную автостанцию. Напомним, было много разговоров о её возможном закрытии. Жители Дно и глава района однозначно высказались за сохранение станции, поэтому был проработан алгоритм её дальнейшего развития.

«Здание будет полностью передано в муниципальную собственность, а перед этим мы приведем в порядок прилегающую территорию. Заменим старый асфальт плиткой, установим скамейки и урны. Автостанция должна быть красивой и удобной, чтобы в хорошую погоду люди могли не сидеть в помещении, а комфортно ожидать автобус на улице под навесом. В зале ожидания будет установлен электронный терминал для продажи билетов, проведём косметический ремонт. Кассиры переквалифицируются на операторов электронной билетной кассы. Само помещение будем приводить в порядок совместными усилиями с муниципалитетом и местным музеем. В том числе, средства могут быть привлечены в рамках грантового конкурса ТОС», –рассказал Михаил Ведерников.

Автостанция не просто останется, подчеркнул губернатор Псковской области, а станет лучше и комфортнее. Это окончательное решение, согласованное с жителями.

На этой неделе внимание СМИ привлёк целый ряд интересных проектов в сфере сельского хозяйства. Два из них Михаил Ведерников посетил во время рабочих поездок.

Первое – это крестьянско-фермерское хозяйство «Дедовичское». Оно особенно примечательно тем, что его руководство выстроило очень эффективную работу с администрацией района и Правительством области. Так, в 2020-м году хозяйство стало победителем конкурса «Агростартап» и получило 4,2 млн рублей на строительство фермы и приобретение поголовья скота. Далее хозяйство добилось компенсации части затрат на покупку техники, а в этом году получило ещё 8 млн рублей на приобретение племенного молодняка. В результате за два года хозяйству была оказана помощь в размере более 12 млн рублей. Дополнительно район предоставил в пользование бесхозную землю для выращивания кормов.

Второй интересный проект – это дновское животноводческое предприятие «Красное знамя». Если в «Дедовичском» пока чуть меньше 150 голов, то здесь уже почти 700. Кроме этого, используется 4 тыс гектар для посевов.

Предприятие также получает господдержку – в прошлом году это 2 млн рублей по программе «Развитие сельского хозяйства».

Во время поездки посетил цех по переработке молока. Он, новый, введён в эксплуатацию в 2020 году. Продукция не самая дешёвая, но натуральная и очень вкусная. Мне особенно понравился сыр – обязательно попробуйте.

Купить всё можно на продуктовых рынках в Дно, Порхове, посёлке Пионерный Дедовичского района, а также в Пскове (на рынке «Нива», место 218).

В дальнейшем хозяйство планирует реконструировать животноводческую ферму в деревне «Искра» ещё на 200 голов коров с родильным отделением.

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Ещё о двух интересных проектах рассказал «Первый Псковский». Один из них – ферма по разведению улиток в Невельском районе. В планах владельца не только расширение бизнеса, но и создание агротуристического центра.

А вот о втором проекте многие ещё не слышали. На ферме «Экодар» в Псковском районе выращивают клубнику. Это тот случай, когда предприниматель несколько лет занимался перепродажей и сам перешёл к работе на земле. В Псковской области это не самая простая задача, но современные технологии её успешно решили. Первый урожай – 5 тонн с гектара, которые пошли на рынки Пскова и Санкт-Петербурга. В перспективе фермеры планируют установить теплицы, чтобы выращивать ягоды круглый год и осваивать новые земли.

Завершая блок сельского хозяйства, губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал о проекте, который он обсуждал в июне с заместителем председателя правления Россельхозбанка Денисом Константиновым. Он называется «Вкусная пятница». Каждую пятницу в здании Псковского филиала банка в Пскове на ул.Некрасова, 44А один из фермеров области представляет свою продукцию. В акции уже приняли участие 15 псковских производителей. На этой неделе, например, фермер из Гдова Алёна Банникова представила три десятка видов необычного авторского варенья из жимолости и лесной земляники, крыжовника с перцем чили, лаванды и лимона. Акции проходят еженедельно с 11:00 до 15:00. А если не успели, можно воспользоваться платформой Россельхозбанка «Своё родное» и через приложение онлайн приобрести продукцию не только фермеров Псковской области, но и всей России.

И в завершение видеоролика Михаил Ведерников заторонул тему культуры.

«Прежде всего, хочу ещё раз поблагодарить всех участников и организаторов Дня города Пскова. Праздник вышел очень ярким и масштабным. В мероприятиях приняло участие порядка 80 тысяч человек. Могу судить по соцсетям – положительные отзывы приходили несколько дней подряд. Это значит, что наши идеи себя оправдали. 27 августа состоится День города и в Великих Луках. На организацию праздника выделим дополнительные средства из областного бюджета. Программа, как и в Пскове, будет очень насыщенная и достойная. В том числе, будет активно задействована акватория реки Ло́вать. Состоятся парад «Петровской флотилии», различные потешные заплывы, конкурсы и водное шоу. Тем, кто ещё не определился, как проведёт последние выходные августа, советую посетить Великие Луки. И, конечно, очень надеюсь, что и жители города оценят по достоинству праздничную программу», – выразил надежду глава региона.

Ещё одно крупное культурное событие состоялось на этих выходных – это фольклорный фестиваль «Знак русского». Он посвящён памяти уникальной усвятской певицы Ольги Сергеевой. Мероприятие объединило её поклонников из Псковской области, регионов России и Республики Беларусь. К творчеству Ольги Сергеевой невозможно остаться равнодушным. Её песни завораживают, цепляют, вдохновляют своей красотой и гармонией.

«У нас большие планы по популяризации её творчества. В том числе, в Церковище в её доме будет создан музей – сейчас решается вопрос с его покупкой. Средства в областном бюджете уже зарезервировали. Далее там же мы отремонтируем Дом культуры и создадим на его базе фольклорный центр. Проектно-сметная документация готова, будем защищать заявку на федеральном уровне. Фактически на юге области появится новый культурный центр. Рассчитываю, что со временем его посетит каждый из вас», – подвёл итог Михаил Ведерников.